Украинская дипломатия мечтает о смене генсека НАТО

Новости Украины

Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг ведёт себя, как обычный чиновник и не лоббирует интересы Украины внутри альянса.

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Примерно такие высказывания я и ожидал [на запрос об ускоренном включении Украины в НАТО], потому что, как я понимаю, действительно, с каждой страной предварительного диалога не было. С нашей стороны ни раз были такие заявления, и не только при Зеленском, они знают это выбор. Поэтому высказывания и генсека НАТО, и представителей других стран, в частности Блинкена, они говорят, что двери открыты, и страна имеет на это право. То есть на сегодня для нас, в принципе, это достаточное заявление. Не надо сильно разочаровываться», – сказал Чалый.

В то же время он упрекнул генсека НАТО в недостаточно ярком выступлении на брифинге.

«Считаю, что Йенс Столтенберг, я знаю его лично и не раз общался, вообще-то он яркий политик. И несмотря на то, что он сейчас занимает такой чиновничий пост, в Конгрессе США он выступал ярко, додавал своё туда. Я очень ожидал, что он почувствует этот момент и будет ярким, однако он провёл обычный брифинг с достаточно чёткими и понятными позициями. Поэтому я бы хотел, чтобы на этом посту были люди, которые немного больше делают, чем обычно. Я ожидаю, что следующим генсеком НАТО должен быть британец. Или Бен Уоллес, нынешний министр обороны Британии, или даже Борис Джонсом. Был бы Борис Джонсон или Уоллес, мы бы услышали не просто констатацию фактов, а поддержку генсека, который лоббировал этот вопрос внутри НАТО», – объяснил украинский дипломат.