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27.01.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Криминал, Крым, Культура, Россия, Украина
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Украинская диверсия или кража? Из Третьяковки похитили картину «Ай-Петри. Крым»

В воскресенье из Третьяковской галереи в Москве на глазах посетителей неизвестный мужчина украл картину «Ай-Петри. Крым» художника Архипа Куинджи.

По словам очевидцев, молодой человек, похожий на музейного работника, спокойно снял картину со стены, после чего зашел за колонну, где вытащил холст из рамы и ушел. Посетители подумали, что ничего необычного не происходит, предположив, что сотрудник Третьяковки, как и положено, меняет картину.

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Смотрительницы опомнились лишь примерно через минуту – но похитителя за колонной уже не было. Он быстро сбежал вниз по лестнице, причем, не пряча лицо, – таким образом, злоумышленника должны были зафиксировать камеры наблюдения.

Прибывшая через некоторое время полиция обыскивала выходящих из галереи посетителей. Власти уже официально подтвердили ЧП, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Оценочная стоимость украденной картины Куинджи «Ай-Петри» – около 10 миллионов долларов. Правда, помимо похищения на заказ есть и версия политического перфоманса – её активно раскручивают в украинском сегменте социальных сетей, утверждая, что злоумышленник подтвердил русским – «Крым не ваш».

Наблюдатели полагают, что сегодняшний инцидент поставить вопрос об организации безопасности в Третьяковской галерее. В мае 2018 года один из посетителей, разбив стекло картины столбиком ограждения, несколько раз ударил им по холсту Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Впоследствии свой поступок он объяснил «недостоверностью изображенных на картине фактов».

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