Украинская энергетика переходит под контроль «вашингтонского обкома»

17.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Наблюдатеьный совет НАК «Нафтогаз Украины» продлил еще на четыре года контракт с нынешних главой правления компании Андреем Коболевым.

Об этом в своем блоге сообщает Украинский институт политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После заключения контракта между Коболевым и «Нафтогазом», его теперь должен ратифицировать Кабмин Украины.

«А в параллельной вселенной Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украина» продлил контракт с Андреем Коболевым на 4 года», – с иронией написал руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.

Андрей Коболев считается ставленников США. В 2018 году он оказался в эпицентре скандала, когда выписал себе премию в размере 7,9 миллионов долларов и перевел их маме, проживающей в Штатах. О связи Коболева с «вашингтонским обкомом» в своем блоге сообщает и депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

«Проживающая в США мама главы «Нефтегаза» Андрея Коболева, которой тот пересылает свои премии может быть спокойна. Коболев будет главой Нефтегаза еще четыре года. Такое решение принял наблюдательный совет компании. Время представить список наблюдателей «Нефтегаза»:

Клер Споттисвуд, председатель наблюдательного совета. «Наблюдает» за «Нефтегазом» из Великобритании. Возглавляла компанию «Gas Strategies», в которой продолжает занимать должность директора.

Юлия Ковалив, представитель «вашингтонского обкома» в Офисе Президента.

Бруно Лескуа ранее занимал высокие должности во французском энергетическом секторе, включая компанию «Electricite de France» (EDF).

Амос Хохштайн – первый вице-президент Tellurian в прошлом советник Государственного секретаря США.

Людо Ван дер Хейден – преподаватель Гарвардского и Йельского университетов. Председатель правления Seisquare (компания-разработчик программного обеспечения для оценки запасов природных ресурсов) и член консультационного совета Bencis Capital Partners.

Наташа Бойко – вошла в наблюдательный совет, в результате сговора партии Порошенко и Алексея Гончарука, уступив свое место в Верховной Раде соросенку Вятровичу. За это Наташа сегодня получает солидные отступные», – сообщает Дубинский.