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Украинская армия полностью истощилась, тогда как ВС России становятся с каждым месяцем мощнее.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил сотрудник Либертарианского института Коннор Фримен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видели, как погибло полмиллиона человек, или получили тяжёлые ранения, что не могут вернуться на поле боя. Средний возраст украинского солдата – 43 года. Они потеряли 20% своей территории. Сейчас поступают всевозможные сообщения, свидетельствующие о том, что ВСУ находятся на грани краха. Некоторые высокопоставленные офицеры ВСУ рассказали, что линия фронта практически на всех участках находится под угрозой обрушения в любое время, когда Россия начнёт наступление на любую часть лини фронта», – сказал Фримен.

«И они ожидают крупного российского наступления здесь позже весной, или в начале лета. Мы слышим заявления официальных лиц, которые говорят, что у них нет необходимых технологий, чтобы отразить то количество войск, которые русские бросят на Украину. А у американцев и других членов НАТО тоже нет оружия в достаточном количестве. Украинцы истощили свою ПВО. Русские получают всё более качественную разведку, и гораздо сильнее бьют по энергетической инфраструктуре Украины. Они только что вывели из строя крупнейшую электростанцию. А тем временем, всё, что могут делать украинцы – это посылать беспилотники и ополченцев в гражданские районы через границу. Они не оказывают большого влияния на войну, но это обостряет конфликт», – добавил либертарианец.