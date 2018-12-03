03.12.2018, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Происшествия, Украина
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Украинская машина с боеприпасами самовзорвалась на подступах к ЛНР

Водитель украинской машины, перевозившей боеприпасы, не справился с управлением и опрокинулся в кювет, в результате чего произошёл взрыв.

Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 72-й бригаде ВСУ водитель грузового автомобиля, перевозившего боеприпасы, не справился с управлением на скользкой дороге и совершил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате детонации боеприпасов и подрыва автомобиля двое военнослужащих ВСУ погибли на месте, и четверо находятся в тяжелом состоянии», – рассказал Осадчий.

Он также добавил, что данное происшествие тщательно скрывается командованием бригады.

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