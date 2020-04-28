Украинская наука уничтожается окончательно и бесповоротно – академик

28.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

Уже скоро возрождение украинской науки будет невозможным даже при существенном увеличении бюджетного финансирования.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил доктор экономических наук, профессор, академик НАН Украины, председатель Совета Нацбанка Украины БОГДАН Данилишин, отвечая на вопрос, как бы он охарактеризовал состояние украинской науки.

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«Несколько лет назад, отвечая на аналогичный вопрос, я бы говорил, что состояние украинской науки – плачевное. К сожалению, как я и предполагал, становится еще хуже. Достаточно сказать, что за последние 10 лет численность исследователей Украины сократилась более чем вдвое. Украина входит в число стран с наименьшей концентрацией исследователей: 12 человек на 10 000 населения против 55 в странах Европы и ОЭСР», – сказал академик.

«Указанные неутешительные для Украины цифры говорят о том, что процесс разрушения научной сферы Украины уже запущен – активно происходит выезд научных кадров за рубеж, их трудоустройство в других сферах, ухудшение возрастной структуры ученых, потеря научных школ, деградация материально-технической базы научных учреждений.

При продолжении указанных тенденций еще несколько лет с высокой вероятностью в научной сфере проявится эффект гистерезиса, в результате которого возрождения украинской науки будет невозможным даже при существенном увеличении бюджетного финансирования. Украинская наука просто перестанет существовать как институт украинского общества.

Все это результат не только недостаточного внимания государства к проблемам науки, а, безусловно, и неэффективной работы НАН Украины», – считает Данилишин.