Украинская полиция задержала 400 кг кокаина

02.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинские правоохранители изъяли 400 кг кокаина на сумму 60 миллионов долларов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

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Полицейские пресекли деятельность международной группы преступников, которые поставляли наркотики из Латинской Америки в Западную Европу.

В результате операции были задержаны трое граждан Украины и граждан Нидерландов и Великобритании.

Ранее, СБУ блокировала контрабанду кокаина из стран Бенилюкса.