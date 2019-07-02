02.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Криминал, Спецслужбы, Украина
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Украинская полиция задержала 400 кг кокаина

Украинские правоохранители изъяли 400 кг кокаина на сумму 60 миллионов долларов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

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Полицейские пресекли деятельность международной группы преступников, которые поставляли наркотики из Латинской Америки в Западную Европу.

В результате операции были задержаны трое граждан Украины и граждан Нидерландов и Великобритании.

Ранее, СБУ блокировала контрабанду кокаина из стран Бенилюкса.

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