Украинская пропаганда: Британцы утёрли нос русским, даёшь новые провокации у берегов Крыма!

25.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Вторжение британского эсминца «Defender» в акваторию у берегов Крыма продемонстрировало слабость России по сравнению с Западом.

Об этом на телеканале «Украина 24» олигарха Рината Ахметова заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Россия считает, что это территория её, а никто больше в мире так не считает, то это проблема России. Британский флот по согласованию с Украиной имеет право заходить везде в украинские территориальные воды. Что они сделали, и будут делать дальше. И американцы это будут делать дальше. И Россия может только высказывать глубокую озабоченность, потому что когда ты имеешь немного оружия, а там армады, ты сиди тихо и помалкивай. Это против Украины, «против овец молодец», что называется, а «против молодца сам овца». Поэтому пусть сидят себе тихо и помалкивают», – сказал он.

Если Украина создаст сильную армию, России придется считаться с ней.

«Нас никто не будет защищать, никто не собирается это делать, поэтому мы должны защищать себя сами. Поэтому нужно деньги, которые мы воруем у своей страны, пустить на армию. И всё будет хорошо, и тогда Путин будет просить о переговорах. Другого пути нет, потому что, когда он столкнется с армией серьёзной, будет уважать, а так – не уважает, потому что мы воруем у себя уже во время войны. Поэтому нас уважать не будут не за что», – сказал Дмитрий Гордон.

К новым провокациям у берегов Крыма призвал и экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

«Аппетиты российских ястребов растут во время еды. Это дерзкая, циничная политика. Здесь убеждения не сработают – только принуждение к деоккупации. Недопущение бандитских действий руководства РФ по торпедированию свободы мореплавания – правильный шаг. Но одноразовая акция без дальнейших шагов может иметь обратный эффект. Действия должны быть скоординированными, последовательными и систематическими», – призывает Чалый.

Он считает, что в противном случае Россия начнет действовать сама, и Украина останется без выхода к морю.

«Если США, страны НАТО дадут слабину – последствия почувствуют очень быстро не только вдоль проложенной российской трубы Северного потока-2, но и в Южно-Китайском море, а впоследствии – и в Арктике. А для Украины, в случае реализации российского сценария, последствия будут вообще огромные – от потери статуса морской державы до атаки с моря на южную и юго-восточную часть страны. Поэтому отпор надо давать сейчас», – пишет Чалый в своем блоге.