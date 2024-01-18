Украинская пропаганда опростоволосилась с затонувшим кораблём в Севастополе

Виктор Орлов.  
18.01.2024 16:46
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь


Украинская пропаганда раструбила об обнаружении затонувшего корабля в Севастопольской бухте, выдав это за результат удара морского дрона ВМСУ.

Правда, уже вскоре традиционно «перемога» превратилась в «зраду», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская пропаганда раструбила об обнаружении затонувшего корабля в Севастопольской бухте, выдав это за результат...

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Сообщение о потонувшем корабле украинские СМИ растиражировали со ссылкой на фейковую «организацию партизан» «Атеш» – это бот в телеграме, куда различные «ждуны» скидывают фотографии, выдавая их за «данные украинской разведки».

Утверждалось, будто бы затонувший корабль находится возле причала. Это сторожевой катер проекта 205 «Тарантул» (строился в 1960-е года), относящийся к погранслужбе.

Однако вскоре выяснилось, что речь идёт об одной из бывших единиц ВМС Украины, которая осталась в Севастополе после 2014 года. Поскольку корабль затонул у причала недалеко от места разделки старых плавсредств в Инкермане, по всей видимости, он готовился к утилизации, как и другие остатки украинского флота.

«Это очень-очень старая единица… Я думаю, что он такой старенький, что его просто туда направили на утилизацию», – сказал в эфире «Радио НВ» украинский флотоводец Андрей Рыженко.

Эти же данные подтвердил «ПолитНавигатору» офицер ВМФ РФ.

«Скорее всего, если он из конфиската, то сам затонул. Морские дроны к нам в бухту прорывались очень давно, беспилотники тоже не залетали. Да и тратить их на это старье смысла нет. Скорее всего, затонул во время шторма», – сказал российский военный.

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