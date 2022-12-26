Украинская разведка не верит в способность России производить ракеты

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Российская промышленность якобы не в состоянии покрыть дефицит высокоточного ракетного оружия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому порталу LIGA.net заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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«Оставшегося [у России] количества ракет – если взять чисто математически их расчеты – хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет на два-три раза. И в принципе они закончатся вообще. Если вы посмотрите на интенсивность ракетных атак России – они совершали эти теракты в отношении объектов критической инфраструктуры сначала раз в неделю. Затем – раз в 10 дней. Потом – раз в две недели. Сейчас еще дольше. Этот промежуток времени обусловлен исключительно одной проблемой: быстротечное сокращение ракетного арсенала РФ. Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. При всех их попытках – это нереально», – считает Буданов.

Он скептически отнесся к данным киевского военкора, сотрудника антироссийского пропагандистского телеканала «1+1», сообщившего, что Россия планирует увеличить годовой выпуск ракет Х-101 в девять раз.

«Спросите у господина Цаплиенко, откуда у него эти цифры. Я помню, что они мечтают выйти на производство 20 в месяц ракет «Калибр» морского базирования. Посчитайте, сколько нужно работать, чтобы обеспечить единый залп. Да, в залпе идут и Х-101, и Х-555, и «Калибр». Но вот вам статистика – считайте. «Искандеры» почти не производятся», – говорит собеседник издания.

Он перебил журналиста, когда ему напомнили, что президент РФ Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны РФ на прошлой неделе объявил о планах развития ядерной триады и ракет «Сармат».

«Можете не продолжать. Он уже два года объявляет: «Сармат», всех в радиоактивный пепел. Просто проанализируйте последние два года. Каждый год они заканчивают тем, что «Сармат» уже почти готов, проходит последние подготовки к постановке на боевое дежурство», – отметил руководитель украинской военной разведки.

Его попросили ответить на вопрос, почему русские редко используют сверхзвуковые ракеты «Кинжал».

«Так их всего к началу войны было, насколько я помню, 47 штук. За это время они смогли сделать несколько, пока были запчасти. Это несерьезно. Можно пугать мир тем, что у тебя есть «Кинжал». Но когда начинаешь их реально использовать – что дальше? Можешь нанести 47 ударов. Для понимания, «Искандеров» использовано более 900. Что такое 47?», – сказал Буданов.

По его словам, сейчас «Кинжалы» для России почти нереально производить.

«Они не могут достать многие комплектующие из-за санкций. Они делают параллельный импорт, но это очень усложняет и увеличивает срок доставки этих частей. А некоторые они, несмотря ни на что, так и не могут достать», – резюмировал глава ГУР.