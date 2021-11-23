Украинская разведка потеряла доверие зарубежных спецслужб, – экс-глава СВР

23.11.2021  14:06 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Спецслужбы, Украина
Новости Украины

После провала готовившейся совместно с Западом операции по захвату российских граждан, воевавших на Донбассе (так называемое дело «вагнеровцев»), с Украиной перестанут сотрудничать ведущие разведки мира.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После провала готовившейся совместно с Западом операции по захвату российских граждан, воевавших на Донбассе...

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По словам генерала, на Западе украинской разведке больше не доверяют, считая, что она «сливает» данные российским спецслужбам.

«Я считаю, что будут ограничения передачи информации, особенно по Российской Федерации, данные агентуры американской, данные особенно важной космической разведки и Агентства национальной безопасности. Это самое мощное разведсообщество США, которое объединяет 18 разведок, которое получает любую информацию во всем мире. Мало того, еще и космически подтверждает все свои данные.

Потому в данной ситуации я думаю, что будет ограничен доступ и передачи информации, потому что уже они имеют не только по этому делу, а, могу утверждать, и по другим делам факты утечки информации из наших органов власти и, к сожалению, из наших спецслужб.

Это сегодня большая проблема. Не только американцы, а точно так же и MI6 и MI5 британские, точно так же BND немецкая, так же Моссад израильский и другие страны, с которыми мы имеем соглашения о сотрудничестве, с которыми у нас проводились совместные операции, очень много. Я думаю, что сейчас будут ограничивать.

Только в отдельных случаях и под полным контролем той или иной спецслужбы будет проводиться и операция, а, с другой стороны, – допуск людей, которых знают и которым доверяют», – заявил Маломуж.

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