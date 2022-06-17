Украинская разведка сдала экзамен по умению пользоваться сайтом российских госзакупок

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Новости Украины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало документацию по строительству российского моста через Керченский пролив, якобы добытую в ходе некоей тайной операции украинских разведчиков.

Об этом сообщил украинский пропагандистский госканал «Дом», вещающий на территорию ЛНР и ДНР.

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Согласно сообщению украинской разведки, техническая документация под названием «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив» имеет более 240 страниц. Кроме прочего, она включает в себя подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса.

«В ближайшем окружении Путина заявляют о «гарантированной» безопасности Крымского моста. Спикер кремля Дмитрий Песков утверждает, что военные РФ полностью контролируют ситуацию. Впрочем, тяжело серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности от людей, которые не способны обеспечить сохранность технической документации стратегического объекта», — отметили в украинской разведке.

Проживающий в Москве украинский политолог Василий Стоякин высмеял похвальбу украинской разведки в своем блоге. По его словам, ничего тайного в этих документах нет и они находятся в открытом доступе.

«Глобальная перемога украинской разведки. Они добыли техническую информацию по Крымскому мосту. В укропабликах ликование, ведь теперь они знают о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста и противооползневых конструкциях. Зато теперь мы убедились, что украинская разведка научилась скачивать файлы с сайта Госзакупок. Идиоты», – написал он.

Опрошенный телеканалом «Дом» киевский военный эксперт Олег Жданов обьяснил, почему Украина должна обязательно взорвать Крымский мост.

«Я думаю, что надо на данном этапе если не разрушить, то сделать невозможной эксплуатацию Крымского моста как в железнодорожной компоненте, так и в автомобильной компоненте. Почему? Потому что это источник снабжения группировки российских войск в Херсонской области. Пока мы его не перекроем, это снабжение будет продолжаться. И группировка под Херсоном может усиливаться именно за счет поставок через Крымский мост», — отметил Жданов.

По его словам, возможности для выведения моста из эксплуатации появятся, когда Украина получит пусковые установки HIMARS или MLRS.

«Там есть пакет заряжания с оперативно-тактической ракетой до 300 км [дальностью]», — пояснил эксперт.

Ранее о готовности уничтожить Крымский мост говорили руководитель Института Черноморских стратегических исследований, соучредитель издания BlackSeaNews Андрей Клименко, а также украинский генерал Марченко. Последний сделал такое заявление в интервью пропагандистскому рупору США “Крым. Реалии”.

Политконсультант Лев Вершинин призывает очень серьезно отнестись к угрозам киевских деятелей в отношении Крымского моста.

«Не стал бы скалиться над прогнозом генерала Марченко (воришки, конечно, но вояки, как все мои источники утверждают, умелого). Безусловно, когда (не если, а когда) боевики ВСУ получат искомое оружие, они ударят по Крымскому мосту. И по областным центрам России тоже ударят. Потому что нацистскому режиму Киева чем круче, тем лучше, – их сверхзадача довести ситуацию до такой точки кипения, когда в события силой вещей напрямую ввяжется Запад, – в лице Польши, – а пока до этого не дошло, тянуть время любой ценой», – говорит Вершинин.