Украинская религия: Nацiя заменила Христа
С первых дней «незалежности» политика Украины в отношении Православия строилась таким образом, чтобы постепенно жёлто-голубой флаг замещал лик Христа.
Об этом в эфире канала «Спец Live» заявил ведущий аналитик Религиозно-аналитического центра св. Василия Великого диакон Илья Маслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все 30 с лишним лет на Украине строилась религиозная политика в отношении Православия таким образом, чтобы лик Христа постепенно замещался украинским флагом. Я очень часто до майдана был в Киеве и как-то раз зашёл в знаменитую Андреевскую церковь на Андреевском спуске. Она тогда принадлежала ещё очередной раскольничьей группировке, автокефалистам…
Священник выносил Евангелии, перед ним шли алтарники со свечами, а перед ним несли украинский флаг. Это яркая иллюстрация всей той политики, всех тех попыток построить украинскую религию – впереди украинский флаг, Евангелие сзади, Христос потом. В первую очередь – украинский флаг, нация, Украина. И этот догмат и должен был быть краеугольным догматом Православия для украинцев.
Поэтому сегодня, когда мы читаем новости о том, что Киево-Печерскую лавру регистрируют на раскольников, отбирают храмы, идут гонения на верующих и священников УПЦ, мы должны понимать, что это даже не запрет самой УПЦ, которая не относится к Московскому Патриархату, с их точки зрения. Это даже не запрет РПЦ, хотя такой законопроект внесён в Верховную раду, это запрет Православия», – сказал Маслов.
При этом он отметил, что даже киевские власти прекрасно понимают, что формально непосредственно в отношении УПЦ все обвинения беспочвенны.
«Свидетельство этому – заявления самих украинских чиновников. Я на днях читал заявление их министра культуры, который сказал, что мы проверили устав УПЦ на предмет административного подчинения Москве и мы не нашли в уставе этого подчинения, она административно независима.
Это было до этих событий, потому что все эти 30 лет с 90-го года УПЦ сохраняла только каноническое подчинение РПЦ. Ни копейки, ни рубля не переводилось в Москву. В административном плане все 32 года каноническая церковь УПЦ была независима. Она сама выбирала своего предстоятеля, сама поставляла своих архиереев, то есть все вопросы решала сама. Только молитва за русского Патриарха – всё, что связывало церковную Украину с церковной Москвой», – подчеркнул диакон.
Спасибо!
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