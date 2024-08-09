Украинская социология обнародовала жуткий показатель роста военных потерь

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За два года на Украине значительно увеличился процент населения, которое потеряло в боевых действиях друзей или родственников.

Об этом в эфире видеоблога бежавшего из России телеведущего-иноагента Евгения Киселева заявил социолог, гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, этот показатель кратно рос каждый год.

«Самая большая динамика и то, что меня больше всего зацепило и расстроило, удивило, – это очень сильная динамика по вопросу потери друзей и членов семьи. Если в мае 22-го года только 20% людей говорили об этом, то в мае 23-го уже вдвое больше, 44%, а сейчас еще вдвое больше, – 80%… Это говорит о динамике, о том, что число людей, которые гибнут, очень сильно растет», – заявил Паниотто.