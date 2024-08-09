Украинская социология обнародовала жуткий показатель роста военных потерь

Анатолий Лапин.  
09.08.2024 14:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 605
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


За два года на Украине значительно увеличился процент населения, которое потеряло в боевых действиях друзей или родственников.

Об этом в эфире видеоблога бежавшего из России телеведущего-иноагента Евгения Киселева заявил социолог, гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По словам эксперта, этот показатель кратно рос каждый год.

«Самая большая динамика и то, что меня больше всего зацепило и расстроило, удивило, – это очень сильная динамика по вопросу потери друзей и членов семьи. Если в мае 22-го года только 20% людей говорили об этом, то в мае 23-го уже вдвое больше, 44%, а сейчас еще вдвое больше, – 80%… Это говорит о динамике, о том, что число людей, которые гибнут, очень сильно растет», – заявил Паниотто.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть