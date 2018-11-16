Украинские артисты массово уезжают на заработки в Россию

16.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинские артисты составляют 80% российского шоу-бизнеса. Такую статистику в эфире телеканала 112 привел известный журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам журналиста, в родной стране украинских звезд не ценят, потому они уехали туда, где их творчество более востребовано и высокооплачиваемо.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы своих не ценим. Украина никогда не ценила своих и от этого они разъезжались. Они уезжали в разные страны, в разные города. А что такое российский шоу-бизнес? Да это украинцы на 80%. А сколько киевлян, только киевлян, являются гордостью российского шоу-бизнеса! Навскидку – Успенская, Королева, Лолита, Цекало, «кролики» – только киевлян перечисляю. А с Украины – Серов, Крутой, Меладзе два брата и так далее, и так далее. Лобода, Лорак, Повалий – они же все российские звезды сегодня”, – сказал Гордон.

“А чего они уезжают отсюда, вопрос? А уезжают они потому, что государство совершенно не интересуется талантливыми людьми. Потому, что те, кто олицетворяет государство, их интересует только их личные бабки. Они не заинтересованы в том, чтобы страна шла вперед», – заявил журналист.

Ранее сообщалось, что переводы от трудовых мигрантов на Украину составляют 6% ВВП страны.

В 2017-м из-за рубежа от украинских граждан в экономику страны было получено 9,260 миллиардов долларов. За первые шесть месяцев 2018-го эта сумма составила 5,5 миллиардов.