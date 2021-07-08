Украинские «Байрактары» начали кружить у границ Крыма

08.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Один из поставленных Турцией в украинскую армию ударных беспилотников «Bayraktar TB2» запущен над Черным морем, где проходят совместные с НАТО учения «Си Бриз».

Об этом сообщает украинский Милитарный портал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным издания, беспилотник взлетел сегодня утром с аэродрома в Николаеве и кружит в северо-западной части Черного моря, недалеко от границ с Крымом в направлении поселка Черноморское.

При этом, еще одно украинское военное издание, Defense Express, сообщает, что на территории военного аэродрома «Кировское» вблизи Феодосии появился российский ударный беспилотник «Орион», который называют «убийцей «Байрактаров».

«Этот факт вызвал повышенный оптимизм в российских СМИ – мол, это достойный ответ на появление рядом с Крымом закупленных Украиной в Турции ударных беспилотников Bayraktar ТВ-2», – иронизирует украинское издание.

В Киеве напрасно недооценивают серьезность намерений Москвы, заявил «ПолитНавигатору» председатель президиума организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Повышенная активность НАТО и Украины вблизи наших южных границ, естественно, вынуждает нас принимать к их защите определенные меры. К сожалению, после всех выходок и провокаций Запада мы не можем быть уверенными в том, что он настроен исключительно мирно. Его действия прямо опровергают все его слова о желании договориться с Россией. Поэтому мы вынуждены укрепить оборону наших границ всеми возможными способами. Один из этих способов – использование БПЛА «Орион». Украинские военачальники громко заявляют, что наш «Орион» их не беспокоит – прекрасно, тем больше возможностей для его работы. Мы, в отличие от Запада, не играем в войну и не устраиваем «показательные выступления», мы предпринимаем конкретные действия для конкретных целей. И для этого нам не нужны чужие одобрения, мы, опять же в отличие от Запада, действуем в рамках мировых законов. Именно поэтому было принято решение направить в Крым новый ударно-разведывательный БПЛА «Орион». Он позволит, в первую очередь, обеспечить безопасность на этом участке границы. К счастью, наши разработки позволяют не сомневаться в его надежности. И это еще одно напоминание для НАТО, что Россия действительно желает мирных отношений с другими странами, но в состоянии защитить себя в случае конфликта», – сказал Липовой.