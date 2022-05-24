Украинские библиотеки очистят от русской классики. До конца года на макулатуру пойдет 100 миллионов книг

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Новости Украины

Из публичных библиотек Украины необходимо изъять более 100 млн экземпляров книг классиков русской литературы.

Такое заявление в интервью украинскому Интерфаксу сделала одиозная русофобка, директор Украинского института книги Александра Коваль.

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По ее словам, сейчас в возглавляемом ею институте уже готовят документы для изъятия русских книг. Это будет самая масштабная в мире операция по сдаче бумажных носителей на макулатуру.

«По моим подсчетам, в фондах публичных библиотек сейчас может быть более 100 млн экземпляров литературы, которая потребует изъятия. Конечно, хочется это сделать быстрее, но было бы хорошо, если хотя бы идеологически вредная литература, изданная в советское время, а также российская литература антиукраинского содержания были изъяты до конца года», – говорит она.

Директор Украинского института книги Александра Коваль

По словам высокопоставленной русофобки, в первую очередь их украинских библиотек будут изьяты «книги антиукраинского содержания с имперскими нарративами; книги с пророссийской и шовинистической политикой».

Процесс борьбы с книгами предполагется сделать многоэтапным. На втором этапе будут изыматься литература на русском языке, изданная в России после 1991 года.

«Причем, вероятно, разных жанров, в том числе и книги для детей, и любовные романы, и детективы. Это очевидное требование времени. Хотя я понимаю, что они могут пользоваться спросом»,— отметила Коваль.

Под нож пойдут также произведения русской классики.

«Все мы читали эти книги, в мои школьные годы была сплошная русская классика, которая считалась вершиной мировой письменности. За счет того, что мы достаточно средне знали мировую классику, многие остались с убеждением, что это действительно та литература, без которой невозможно развить интеллект и эстетические ощущения, быть образованным человеком. На самом деле это не так», — заявила Коваль.

По планам украинских чиновников, до конца года книги Александра Пушкина, как и других русских классиков, пойдут на Украине в макулатуру.

По ее мнению, именно такие русские поэты и писатели, как Александр Пушкин и Федор Достоевский, заложили основы «русского мира» и «русского мессианства».

«Это действительно очень вредная литература, она может действительно влиять на взгляды людей. Поэтому мое личное мнение, что эти книги также должны быть изъяты из публичных и школьных библиотек. Они, наверное, должны остаться в университетских и научных библиотеках для изучения специалистами корней зла и тоталитаризма», — подчеркнула она.

Александра Коваль оправдывает подобное варварство тем, что киевский режим сегодня ведет войну против России.

«Я не думаю, что во время войны мы должны оставлять доступ к произведениям авторов, стоящих на антиукраинской позиции. Потому что, читая их, мы, возможно, выражаем одобрение их позиции. Но это все тонкие материи», — считает русофобка.

Говоря о пополнении библиотечных фондов, Коваль отметила, что после изьятия русской литературы в фондах украинских библиотек останется около 100 млн книг, что составляет примерно половину сегодняшнего количества.

Интересно, что ранее та же Коваль жаловалась в интервью правительственному агентству Укринформ, что в незалежной Украине катастрофически падают показатели чтения По данным Института книги ежедневно читают лишь 8 % украинцев. Впрочем, таким цифрам не стоит удивляться. Сложно заставить людей читать из-под палки неродную литературу на неродном языке.

Стоит ли напоминать, что в новейшей истории ассовое уничтожение книг практиковали разве что в нацистской Германии. Как видим, Украина, в которой “нет нацизма”, движется по тому же пути. А киевских нацистов остается поблагодарить разве что за то, что книги они намерены не сжигать, а по советской традиции сдать в макулатуру.