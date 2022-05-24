Украинские библиотеки очистят от русской классики. До конца года на макулатуру пойдет 100 миллионов книг
Из публичных библиотек Украины необходимо изъять более 100 млн экземпляров книг классиков русской литературы.
Такое заявление в интервью украинскому Интерфаксу сделала одиозная русофобка, директор Украинского института книги Александра Коваль.
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По ее словам, сейчас в возглавляемом ею институте уже готовят документы для изъятия русских книг. Это будет самая масштабная в мире операция по сдаче бумажных носителей на макулатуру.
«По моим подсчетам, в фондах публичных библиотек сейчас может быть более 100 млн экземпляров литературы, которая потребует изъятия. Конечно, хочется это сделать быстрее, но было бы хорошо, если хотя бы идеологически вредная литература, изданная в советское время, а также российская литература антиукраинского содержания были изъяты до конца года», – говорит она.
Директор Украинского института книги Александра Коваль
По словам высокопоставленной русофобки, в первую очередь их украинских библиотек будут изьяты «книги антиукраинского содержания с имперскими нарративами; книги с пророссийской и шовинистической политикой».
Процесс борьбы с книгами предполагется сделать многоэтапным. На втором этапе будут изыматься литература на русском языке, изданная в России после 1991 года.
«Причем, вероятно, разных жанров, в том числе и книги для детей, и любовные романы, и детективы. Это очевидное требование времени. Хотя я понимаю, что они могут пользоваться спросом»,— отметила Коваль.
Под нож пойдут также произведения русской классики.
«Все мы читали эти книги, в мои школьные годы была сплошная русская классика, которая считалась вершиной мировой письменности. За счет того, что мы достаточно средне знали мировую классику, многие остались с убеждением, что это действительно та литература, без которой невозможно развить интеллект и эстетические ощущения, быть образованным человеком. На самом деле это не так», — заявила Коваль.
По планам украинских чиновников, до конца года книги Александра Пушкина, как и других русских классиков, пойдут на Украине в макулатуру.
По ее мнению, именно такие русские поэты и писатели, как Александр Пушкин и Федор Достоевский, заложили основы «русского мира» и «русского мессианства».
«Это действительно очень вредная литература, она может действительно влиять на взгляды людей. Поэтому мое личное мнение, что эти книги также должны быть изъяты из публичных и школьных библиотек. Они, наверное, должны остаться в университетских и научных библиотеках для изучения специалистами корней зла и тоталитаризма», — подчеркнула она.
Александра Коваль оправдывает подобное варварство тем, что киевский режим сегодня ведет войну против России.
«Я не думаю, что во время войны мы должны оставлять доступ к произведениям авторов, стоящих на антиукраинской позиции. Потому что, читая их, мы, возможно, выражаем одобрение их позиции. Но это все тонкие материи», — считает русофобка.
Говоря о пополнении библиотечных фондов, Коваль отметила, что после изьятия русской литературы в фондах украинских библиотек останется около 100 млн книг, что составляет примерно половину сегодняшнего количества.
Интересно, что ранее та же Коваль жаловалась в интервью правительственному агентству Укринформ, что в незалежной Украине катастрофически падают показатели чтения По данным Института книги ежедневно читают лишь 8 % украинцев. Впрочем, таким цифрам не стоит удивляться. Сложно заставить людей читать из-под палки неродную литературу на неродном языке.
Стоит ли напоминать, что в новейшей истории ассовое уничтожение книг практиковали разве что в нацистской Германии. Как видим, Украина, в которой “нет нацизма”, движется по тому же пути. А киевских нацистов остается поблагодарить разве что за то, что книги они намерены не сжигать, а по советской традиции сдать в макулатуру.
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