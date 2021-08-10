Украинские боевики обстреляли жилой район ДНР

10.08.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В результате обстрела украинскими боевиками населённых пунктов ДНР пострадало одно жилое домостроение.

Об этом сообщили в экстренном сообщении пресс-службы НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«С начала текущих суток со стороны украинских боевиков зафиксировано три нарушения второго пункта Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня», – говорится в сообщении.

Так, украинские боевики обстреляли жилые кварталы посёлка шахты Трудовская, выпустив по домам восемнадцать гранат из автоматических и ручных гранатомётов.

В результате обстрела было повреждено одно жилое домостроение по адресу ул. Карнавальная, 74- повреждена летняя жилая кухня жилого дома.

Также ВСУ обстреляли из гранатомётов и стрелкового оружия район населённого пункта Безыменное.

«С целью предотвращения дальнейшего обстрела, а также ввиду опасности, создаваемой разрывами украинских мин жизни и здоровью мирных жителей, подразделения Народной милиции, руководствуясь пунктами «д» и «е» дополнительного комплекса мер по контролю за перемирием, вынуждены были открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника», – отчитались защитники Донбасса.

Потери противника уточняются.



