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10.08.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
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Украинские боевики обстреляли жилой район ДНР

Новости УкраиныВ результате обстрела украинскими боевиками населённых пунктов ДНР пострадало одно жилое домостроение. Об этом...

В результате обстрела украинскими боевиками населённых пунктов ДНР пострадало одно жилое домостроение.

Об этом сообщили в экстренном сообщении пресс-службы НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С начала текущих суток со стороны украинских боевиков зафиксировано три нарушения второго пункта Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня», – говорится в сообщении.

Так, украинские боевики обстреляли жилые кварталы посёлка шахты Трудовская, выпустив по домам восемнадцать гранат из автоматических и ручных гранатомётов.



В результате обстрела было повреждено одно жилое домостроение по адресу ул. Карнавальная, 74- повреждена летняя жилая кухня жилого дома.

Также ВСУ обстреляли из гранатомётов и стрелкового оружия район населённого пункта Безыменное.

«С целью предотвращения дальнейшего обстрела, а также ввиду опасности, создаваемой разрывами украинских мин жизни и здоровью мирных жителей, подразделения Народной милиции, руководствуясь пунктами «д» и «е» дополнительного комплекса мер по контролю за перемирием, вынуждены были открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника», – отчитались защитники Донбасса.

Потери противника уточняются.



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