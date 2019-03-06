Украинские боевики в окопах возмущены тыловой «зрадой»

06.03.2019, Львов, Владимир Гладков

Пока украинская армия держит оборону в Донбассе, политики всех уровней отдыхают на дорогих курортах.

Об этом в интервью «4 каналу» заявил кандидат в президенты Украины от ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что 28 января побывал в Донбассе.

«Я заехал в Попасную в свою часть, где я служил, заехал в 93-ю бригаду в Торез, в Авдеевку к «Правому сектору», к «Карпатской сечи». Меня спрашивают хлопцы в один голос: «Руслан, можешь объяснить, почему депутаты Верховной рады во время объявленного военного положения пошли в отпуск? Почему верховный главнокомандующий во время войны едет отдыхать на Мальдивы? Почему один из городских глав Украины вместе с собственником «Альфа-банка» Фридманом проводят «Альфа-джаз»? Мы с ними джазуем или мы с ними воюем?» – сказал Кошулинский.

Стоит отметить, что Торез, в котором якобы побывал националист-кандидат, с 2014 года находится под контролем ДНР, а потому никаких украинских подразделений в нем быть не может.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, экс-министр обороны Украины, генерал армии Александр Кузьмук заявил, что находящийся в тылу ВСУ город Сватово перешел под контроль ополчения.