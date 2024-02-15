Украинские боевики запускают дроны из жилых домов – Марочко

Любовь Смирнова.  
15.02.2024 20:58
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Западные аналитики признают успехи российской армии на Донецком участке фронта, как бы ВСУ ни хотелось это отрицать. В ответ украинские боевики бьют по приграничным территориям, причем используют для пунктов дислокации дронов жилые дома.

Об этом в эфире НТС сообщил военный эксперт, подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андреем Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные аналитики признают успехи российской армии на Донецком участке фронта, как бы ВСУ ни...

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«Если мы говорим о зоне ответственности Луганской народной Республики, это, прежде всего, три направления – Купянское, Красно-Лиманское и Донецкое. Здесь наблюдается весьма положительная динамика, и продвижение наших войск.

Так же идут бои на Сватово-Кременском участке. Здесь более успешные действия со стороны наших военнослужащих. Сразу хочу отметить, что наши действия отмечают и на той стороне – западные аналитики в принципе признают успехи наших подразделений. Так что те заявления, которые ранее делали украинские ЦИПсО и прочие украинские пропагандисты, разбиваются о факты.

Но самое неприятное в этой ситуации, что тактика отмщения украинских фашистов всех своих неудач на мирных жителях продолжается. За последнее время, очень сильно активизировались удары по прифронтовым населённым пунктам. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения. Но наши ребята работают. Работают как раз над тем, чтобы отодвинуть линию боевого соприкосновения и не дать возможности наносить удары по населённым пунктам», – подчеркнул он.

Военный эксперт сообщил, что в Харьковской области укронацисты под пункты управления беспилотниками используют жилые дома.

«Мне пришла информация из достоверных источников, что используются частные дома граждан, которые покинули свое жилище. В частности, в Казачьей Лопани, в Волчанске такие случаи были, когда в дома заселяются украинские боевики и используют эти дома в своих военных целях. К сожалению, мы вынуждены наносить огневые поражения по этим пунктам управления, по сути.

Почему они выбрали эти населённые пункты? Потому что там до территории Российской Федерации всего лишь порядка 2 км. Это очень удобно запускать оттуда беспилотники. Их можно отправлять на большое расстояние. Как правило, их сбивают, как только они пересекают границу в Воронежской или Белгородской областях. Но есть случаи, когда украинским боевикам удаётся перегрузить нашу линию обороны, систему ПВО и наносить удары», – пояснил Марочко.

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