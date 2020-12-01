Украинские боевые самолеты исчерпали ресурс службы и опаснее для пилотов, чем для врагов

01.12.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинский военный авиапарк исчерпал свой ресурс, а та модернизация, которую производят на отечественных предприятиях, низкого качества и не влияет на боевые возможности.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чмута, украинские самолеты представляют угрозу для летчиков.

«То, что ремонтируют борты – это ок, но ресурс не бесконечный. Комплектующие запчасти у них берут с других бортов, доноров, старых серий. Та модернизация, которую мы проводим своими силами, она крайне ограничена, качество ее низкое и фактически на боевые возможности самолета она не влияет.

У нас что не летная смена, так какие-то нештатные ситуации – от отказов, и в целом, чем больше времени мы ждем, тем большую опасность самолеты несут для летчиков… В России больше тысячи с 2012 года, если не ошибаюсь, – летательных аппаратов в целом новых и глубоко модернизированных», – заявил Чмут.