09.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Украинские дипломаты негодуют: Американцы посчитали Крым российским




Американское издание Vox оказалось в центре скандала после публикации материала, где Крым был указан как территория Российской Федерации. Речь идет о видеоролике, посвящённом распространению коронавируса.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», на карте показанной в ролике, Крым был обозначен тем же цветом, что и территория Российской Федерации.

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Публикация издания вызвала протест у посольства Украины в США. В комментариях под роликом в соцсети украинские дипломаты потребовали изменить цвет Крыма на карте.

«Журналистика требует аккуратности. Карта Vox требует исправления: Крым – это Украина. Крым временно под российской оккупацией, но он всегда будет неотъемлемой частью Украины. Пожалуйста, исправьте карту!», – говорится в сообщении посольства.
Ранее журнал «Международная жизнь», издающийся под эгидой МИД РФ опубликовал карту России без Крыма.

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