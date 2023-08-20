Украинские дроны активизировали атаки на Россию накануне «Дня незалежности»

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Украинский дрон минувшей ночью врезался в крышу здания железнодорожного вокзала Курска, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стекол.

Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В настоящее время на железнодорожном вокзале Курска устранены основные последствия,пожар был ликвидирован в 3:46 утра.

«Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле. Приступим к ремонтным работам в самое ближайшее время. Вход и посадка на поезда после прохождения досмотра сейчас осуществляются через северную и южную стороны без входа в вокзал. Первая платформа временно закрыта до устранения всех последствий удара, поэтому посадка ведется со второй и третьей платформ. Пообщался с руководством железной дороги. В момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы. Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой», – сообщил губернатор.

«Можно не сомневаться – это был только «пробный шар» Цель атаки понятна – запугать пассажиров, если не парализовать, то максимально затруднить передвижения в приграничных областях, вызвать недовольство властью, «не способной защитить рядовых россиян». Ответ на эту пробную атаку должен быть сокрушительным, безнаказанность противника приведёт к страшным последствиям», – считает военкор Геннадий Дубовой, участник освобождения Мариуполя.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил о попытке атаки украинских дронов, из-за этого ограничивалась работа аэропортов «Внуково» и «Домодедово».

«Ночью была осуществлена попытка пролёта беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу», – написал Собянин.

Ростовскую область также ночью пытались атаковать с использованием дронов-камикадзе, беспилотники подавлены РЭБ, жертв нет, сообщил губернатор Василий Голубев. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска.

Автор блога «Русский инженер» Алексей Васильев полагает, что запуски украиских беспилотников на московском направлении – тестовые.

«Ищут способы незаметно пройти к цели. Поэтому запускают небольшое число, смотрят, собьют или нет. И на следующей неделе, возможно, будет ещё большая активизация ударов. У хохла день незалежности, нужно добиться медийной перемоги. И удары по Москве эту цель выполняют, нациствующие обыватели заходятся в экстазе», – рассуждает Васильев.