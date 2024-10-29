Украинские дроны проводят «разведку боем» для НАТО, атакуя вглубь России

Елена Острякова.  
29.10.2024 11:58
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Украинские БПЛА вскрывают для НАТО маршруты на территорию России, которые не прикрыты ПВО.

Об этом, комментируя удар Израиля по Ирану, заявил сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские БПЛА вскрывают для НАТО маршруты на территорию России, которые не прикрыты ПВО. Об...

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«А если все это спроецировать на Россию, то сам понимаешь. Россия – огромная территория. Всю ее ПВО не закрыть. Там наверняка есть проходы, которые теперь американцы и руководство НАТО прекрасно знают после разведки боем, которую украинские дроны провели», – сказал Кох.

Вчера Израиль уничтожил ПВО нефтегазовых объектов Ирана, не затронув своими ракетами нефтяной сектор.

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