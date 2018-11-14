Украинские эксперты призывают Киев начать переговоры с лидерами Донбасса

14.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Благодаря избранию новых гражданских глав ДНР и ЛНР появляется возможность для прямых переговоров украинской власти с республиками Донбасса, что предусмотрено подписанными Минскими соглашениями.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия ТВ» заявил украинский политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь в ДНР и ЛНР главы являются не военными, они не были замешаны в военных действиях. Это значит, насколько я понимаю, что теперь в контексте работы Минской контактной группы откроется определенная возможность вести с ними прямые переговоры, чего требуют от нас Минские договоренности. Я понимаю, что официальный Киев будет говорить, что с ними нельзя вести переговоры, но по моему мнению неправильно заставлять людей, участвовавших в этих выборах, нести какую-то ответственность.

Собственно говоря, теперь есть Пушилин и Пасечник, которые не были военными в отличие от Захарченко и Плотницкого. Ситуация, которая там происходит, указывает на то, что если мы хотим вернуть эту территорию, есть только политико-дипломатический путь. Нам нужно не отталкивать этих людей и говорить, что они все террористы, коллаборанты и их ожидает коллективная вина, а мы должны каким-то образом показывать, говорить о прописанной в Минских договоренностях амнистии, что мы будем рассматривать индивидуально каждого», – подытожил эксперт.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявления некоторых депутатов Верховной Рады о том, что официальному Киеву необходимо начинать диалог с республиками Донбасса, избравшими новое руководство.