Украинские граждане выстраиваются в очередь за паспортами ДНР

09.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Население подконтрольных Украине регионов Донецкой области уже оформляет документы ДНР, чтобы получать республиканскую пенсию.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава Донецкой ВГА Павел Жебривский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Жебривского, еще недавно все было наоборот – из Донецка выезжали на территорию Украины, чтобы оформить пенсию от Киева.

«Недавно ко мне приехал из Краматорска один старший человек, уже пенсионного возраста, и говорит – если раньше из Донецка приезжали и оформляли пенсию украинскую, то сегодня хитрые уже с контролируемой властью украинской территории жители Донецкой области ездят в Донецк, оформляют паспорт ДНР, чтобы получать вторую пенсию.

К сожалению, на сегодняшний день, в принципе, серьезной работы по ощущению людьми принадлежности к Украине и гордости Украиной даже на контролируемой Украиной территории нет», – заявил Жебривский.