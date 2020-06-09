Украинские граждане выстраиваются в очередь за паспортами ДНР
Население подконтрольных Украине регионов Донецкой области уже оформляет документы ДНР, чтобы получать республиканскую пенсию.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава Донецкой ВГА Павел Жебривский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
По словам Жебривского, еще недавно все было наоборот – из Донецка выезжали на территорию Украины, чтобы оформить пенсию от Киева.
«Недавно ко мне приехал из Краматорска один старший человек, уже пенсионного возраста, и говорит – если раньше из Донецка приезжали и оформляли пенсию украинскую, то сегодня хитрые уже с контролируемой властью украинской территории жители Донецкой области ездят в Донецк, оформляют паспорт ДНР, чтобы получать вторую пенсию.
К сожалению, на сегодняшний день, в принципе, серьезной работы по ощущению людьми принадлежности к Украине и гордости Украиной даже на контролируемой Украиной территории нет», – заявил Жебривский.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.