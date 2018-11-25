Украинские катера уходят из Керченского пролива

25.11.2018

Катера ВМС Украины движутся «из Керченского пролива», а их преследуют «российские корабли и катера».

Об этом ВМС Украины сообщает на своей официальной странице в «Фейсбуке».

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«После начала движения группы ВМС Украины из Керченского пролива российские корабли и катера начали преследование и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия.

Также появилась информация про переброску российского спецназа на пограничный корабль ФСБ РФ «Дон» с целью попытки абордажа.

Несмотря на угрозы и провокации, катера украинских ВМС продолжают выполнение поставленного задания», – говорится в сообщении.