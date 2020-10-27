Украинские мэры готовы взбунтоваться и создать верхнюю палату в парламенте – эксперт

27.10.2020, Киев, Игорь Петров

Мэры украинских городов готовы выступить против той модели борьбы с пандемией, которую навязывает центральная власть Украины. Мало того, они могут призвать к созданию новых форм государственно-политического устройства.

Об этом на канале Politeka Online заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мэры будут главными противниками вот этой провалившиеся модели борьбы с китайской заразой. Вот эта модель по китайской матрице – маски, дистанция, закрытие бизнеса, хватание людей, когда полиция занимается не поиском преступника, а гоняется за людьми – носят они маску или нет, штрафы эти идиотские – это все… это преступление против народа.

Мэры станут теми, кто реально выступит с другими предложениями и начнет внедрять другие модели, которые уже разработаны против этого китайского биоинженерного оружия.

В этом главная будет функция сейчас мэров – как поднять предпринимательский тонус и самодостаточность функционирования общин. Будет мощнейшая борьба против центра. Фактически мы двигаемся к трансформации нашего главного законодательного органа – он должен стать двухпалатным, и верхняя палата будет палатой мэров», – резюмировал Олег Соскин.