Украинские морские дроны угрожают подлодкам ЧФ РФ

Анатолий Лапин.  
06.06.2024 12:50
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Украина могла бы установить современные торпеды на морские дроны, чтобы атаковать ими российские подлодки Черноморского флота. Об этом в интервью «Радио НВ» заявил бывший заместитель начальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко, передает корреспондент «Политнавигатора».

По мнению Рыженко, для этого БЭКи нужно оснастить четырехметровыми торпедами.

Украина могла бы установить современные торпеды на морские дроны, чтобы атаковать ими российские подлодки...

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«Есть возможность решить это задание, благодаря безэкипажным дронам. Потому что, в принципе, задача уничтожения подводной лодки сводится к тому, чтобы в определенную точку морской поверхности осуществить активацию небольшой торпеды длиной меньше четырех метров, весом 400 килограммов.

Современные торпеды могут собственной системой поиска найти и уничтожить подводную лодку. Для этого, в принципе, может подойти такой дрон, как Magura или Sea Baby, доставить в такую точку – главное, найти такую подлодку. Я думаю, что наши инженеры и военные над этим работают», – заявил Рыженко.

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