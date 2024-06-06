Украинские морские дроны угрожают подлодкам ЧФ РФ
Украина могла бы установить современные торпеды на морские дроны, чтобы атаковать ими российские подлодки Черноморского флота. Об этом в интервью «Радио НВ» заявил бывший заместитель начальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко, передает корреспондент «Политнавигатора».
По мнению Рыженко, для этого БЭКи нужно оснастить четырехметровыми торпедами.
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«Есть возможность решить это задание, благодаря безэкипажным дронам. Потому что, в принципе, задача уничтожения подводной лодки сводится к тому, чтобы в определенную точку морской поверхности осуществить активацию небольшой торпеды длиной меньше четырех метров, весом 400 килограммов.
Современные торпеды могут собственной системой поиска найти и уничтожить подводную лодку. Для этого, в принципе, может подойти такой дрон, как Magura или Sea Baby, доставить в такую точку – главное, найти такую подлодку. Я думаю, что наши инженеры и военные над этим работают», – заявил Рыженко.
Спасибо!
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