Украинские моряки стажируются на британском военном корабле

09.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

С сегодняшнего дня украинские офицеры и контрактники национального военного флота принимают участие в стажировке на борту корабля гидрографической разведки HMS ECHO H87 Королевских ВМС Великобритании.

Об этом сообщает пресс-центр Военно-Морских Сил ВСУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как отмечается, стажировка украинских моряков проходит в соответствии с Планом мероприятий международного сотрудничества Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины и по приглашению британской стороны.

“Главная цель мероприятия заключается в совершенствовании морской подготовки и ознакомлении с организацией корабельной службы Королевских ВМС Великобритании”, – отмечают военные.

В течение 5 дней пребывания на борту корабля украинцы должны пересечь Черное море и пройти такие сложные районы гражданского судоходства, как проливы Босфор и Дарданеллы, преодолеть Мраморное и Эгейского море. Далее по плану – мероприятие в военно-морской базе НАТО “Суда-Бей” на острове Крит (Греческая Республика).

Сообщается, что украинские военные будут наблюдать за работой британских моряков на главном командном пункте HMS ECHO во время тактического маневрирования, принимать участие в тренировках в составе корабельных боевых расчетов, работать на боевых постах, отрабатывать элементы штурманской прокладки курса корабля, выполнять задачи при прохождении узких мест и навигационном ориетировании с помощью современных компьютерных технологий.