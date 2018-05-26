26.05.2018, Киев, Владимир Гладков

1 242 просмотров

Украинские нацики символически «сожгли» посольство России

Украинские националисты вечером в пятницу провели возле посольства России в Киеве акцию в поддержку голодающего в российской тюрьме режиссера Олега Сенцова, осужденного за попытку подготовки теракта в Крыму.

Участники митинга проецировали на стены здания посольства портреты других заключенных – выходцев с Украины, находящихся в тюрьмах РФ по различным обвинениям, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Интересно, что стрим акции в Сети вела гражданка РФ Анастасия Леонова, экс-участница экстремистского «Правого сектора».

«Наши оппоненты в посольстве включили контракцию – они включили максимально свет, вы видите, слепят фонари. Ребята только что вешали на проектор такую белую тряпку – было видно, насколько пламя круто играет на белом полотне, и как они всё это дело заглушают. Но можно увидеть эти всполохи, они всё-таки есть на здании, то есть, мы можем видеть то, чего пытались добиться изначально организаторы акции – показать пылающее посольство Российской Федерации», – сообщила Леонова.