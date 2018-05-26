26.05.2018, Киев, Владимир Гладков
  1 242 просмотров
Политика, Украина

Украинские нацики символически «сожгли» посольство России


Украинские националисты вечером в пятницу провели возле посольства России в Киеве акцию в поддержку голодающего в российской тюрьме режиссера Олега Сенцова, осужденного за попытку подготовки теракта в Крыму.

Участники митинга проецировали на стены здания посольства портреты других заключенных – выходцев с Украины, находящихся в тюрьмах РФ по различным обвинениям, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


Интересно, что стрим акции в Сети вела гражданка РФ Анастасия Леонова, экс-участница экстремистского «Правого сектора».

«Наши оппоненты в посольстве включили контракцию – они включили максимально свет, вы видите, слепят фонари. Ребята только что вешали на проектор такую белую тряпку – было видно, насколько пламя круто играет на белом полотне, и как они всё это дело заглушают. Но можно увидеть эти всполохи, они всё-таки есть на здании, то есть, мы можем видеть то, чего пытались добиться изначально организаторы акции – показать пылающее посольство Российской Федерации», – сообщила Леонова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть