Украинские националисты любыми способами пытаются вернуться на Донбасс

19.08.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские националисты любыми способами пытаются обойти запрет на нахождение в зоне «ООС» незаконных вооружённых формирований.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



По его словам, разведкой ДНР получены данные о прибытии в зону ответственности 30-й бригады ВСУ 42-х боевиков из состава 8-го батальона Украинской добровольческой армии «Аратта».

«Прибывшие одеты в форму и имеют знаки различия националистического полка «Азов». Таким образом, нацисты пытаются обойти запрет на их нахождение на переднем крае обороны в зоне оккупации», – отметил Даниил Безсонов.

По его информации, прибывшие будут размещены на базе одного из батальонов полка «Азов» в районе населённого пункта Новолуганское.

Представитель оборонного ведомства также не исключил, что с прибытием пополнения обстрелы северных окраин подконтрольной ДНР Горловки со стороны украинских войск усилятся.

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