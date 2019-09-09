09.09.2019, Киев, Елена Острякова
 
Белоруссия, Галичина, История, Общество, Оппозиция, Политика, Пропаганда, Украина
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Украинские националисты отметили победу поляков и литовцев над Москвой

«День белорусской воинской славы» был отмечен более масштабно на Украине, чем в самой Белоруссии.

Этот праздник носит откровенно националистический характер и приурочен к годовщине битвы под Оршей, где войско Великого княжества Литовского и Королевства Польского одержало победу над войском Московского царства. Битва не носила стратегического значения, но была широко распропагандирована.

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Сейчас белорусские националисты безуспешно пытаются превратить годовщину битвы под Оршей в общенациональный праздник. Однако пока его отмечают в основном лишь цчастники узкой националистической среды, которые ежегодно съезжаются под Оршу.

Однако в этом году помощь пришла с Украины. Годовщину битвы под Оршей отметили во Львове и Ровно.

В Ровно напоминание про битву вмонтировали в брусчатку на месте, где, как полагают местные историки, находилось предместье замка князей Острожских, один из которых и руководил битвой. На мероприятие прибыл консул Польши Петр Матусяк. Кроме того, местные казаки устроили костюмированный пикник.

Во Львове участники акции развернули флаг красно-белый флаг “Пагоня”, используемый белорусской оппозицией в качестве альтернативного национального знамени и прошлись по городу.

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