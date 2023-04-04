Украинские националисты требуют отказаться от заигрывания с меджлисовцами

Анатолий Лапин.  
04.04.2023 13:17
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина


Украинская власть совершает ошибку, заигрывая с меджлисовцами и обещая переименовать Севастополь.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск украинский националист и боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть совершает ошибку, заигрывая с меджлисовцами и обещая переименовать Севастополь. Об этом в...

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По мнению Корчинского, среди меджлисовцев мало «достойных людей», которые воюют за Украину, чтобы в их угоду переименовывать крымские города.

«Это вообще опасная тенденция. Я понимаю, что использованием нашими руководителями крымско-татарского фактора – это сейчас хорошо для Европы, для Турции, потому что Европа даже в этой войне больше сочувствует каким-то меньшинствам, чем украинцам, но так много реверансов, может, даже и не нужно.

Я очень люблю крымских татар, люблю их кухню, симпатизирую этому многострадальному народу, готов простить ему все сотни тысяч, а, может, и миллионы украинских узников, которых они продавали на рынках Кафы в Турцию. Все эти набеги, которые делали их предки.

В конце-концов, они принимали участие и в формировании украинской государственности – татарская конница принимала участие в битвах Богдана Хмельницкого, хотя потом они этого Богдана Хмельницкого и повязали пред битвой на Берестечке. Это сложная история отношений», – сказал националист.

«Но сейчас, вы понимаете, что украинцы прольют очень много крови за деоккупацию Крыма. И деоккупировать Крым и отдать его кому-то другому, а не украинцам, это как вообще? Я знаю нескольких крымских татар, очень достойных людей и очень хороших бойцов. Человека четыре. Но участия этих четырех человек во всех этих мероприятиях маловато для того, чтобы мы говорили: «Крым – татарам», – заявил экстремист.

При этом, боевик предлагает все же переименовать Севастополь, но не в Ахтиар, как требуют меджлисовцы, а в Херсонес.

«Севастополь – это старинный Херсонес. Корсунь называли его украинцы. Возвращать ему название Корсунь – у нас уже есть один Корсунь, тут будем путаться. Возможно, название Херсонес – это очень неплохо. Херсонес для этого города – именно то, что нужно. По крайней мере, с названием Херсонес связано очень много и в истории религии, и в истории вообще Европы, и в истории Украины.

Севастополь – это так себе. В Севастополе нет ничего героического. Севастополь – героический город для британцев, французов, для турок, это связано с Крымской войной. Больше там героического ничего нет. Там они совершали подвиг, для московитов это было позорно. То есть это должен быть Херсонес. Господин Данилов, не нужно крымско-татарских названий. Названия должны быть настоящие, они должны быть украинские», – резюмировал Корчинский.

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