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08.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Киев, Общество, Политика, Провокации, Россия, Украина

Украинские нацисты готовят нападение на российское посольство в Киеве


Украинские радикалы призывают сорвать празднование Дня России на Украине и готовят нападение на российское посольство в Киеве.

Об этом на своём телеграмм-канале сообщает украинская праворадикальная партия «Национальный корпус», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«12 июня будет отмечать свой день путинская империя – т.н. Российская Федерация. Пытаясь угодить хозяину Кремля, его украинские холуи решили отпраздновать этот день и в Украине. Именно 8 июня в 18.00 в резиденции посла РФ в Украине начнутся «праздничные» мероприятия в честь дня «Российской орды», – пишет Нацкорпус.

Нацисты призывают всех украинских радикалов присоединиться к нападению на посольство, чтобы «поприветствовать российского посла и устроить его гостям надлежащий приём, достойный памяти наших побратимов, которые погибли в боях с российским агрессором».

«Сделаем так, чтоб 8 июня вошло в российскую историю как последняя попытка Кремля отпраздновать в Украине день России!», – призывают украинские радикалы.

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