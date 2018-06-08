08.06.2018, Киев, Владимир Гладков

1 743 просмотров

Украинские нацисты готовят нападение на российское посольство в Киеве

Украинские радикалы призывают сорвать празднование Дня России на Украине и готовят нападение на российское посольство в Киеве.

Об этом на своём телеграмм-канале сообщает украинская праворадикальная партия «Национальный корпус», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«12 июня будет отмечать свой день путинская империя – т.н. Российская Федерация. Пытаясь угодить хозяину Кремля, его украинские холуи решили отпраздновать этот день и в Украине. Именно 8 июня в 18.00 в резиденции посла РФ в Украине начнутся «праздничные» мероприятия в честь дня «Российской орды», – пишет Нацкорпус.

Нацисты призывают всех украинских радикалов присоединиться к нападению на посольство, чтобы «поприветствовать российского посла и устроить его гостям надлежащий приём, достойный памяти наших побратимов, которые погибли в боях с российским агрессором».

«Сделаем так, чтоб 8 июня вошло в российскую историю как последняя попытка Кремля отпраздновать в Украине день России!», – призывают украинские радикалы.