Украинские политики планируют сдать Зеленского и переметнуться к России – Карасёв

Украинские политики планируют свалить вину за войну на Владимира Зеленского – и переметнуться к России или «царювать» в Галиции.

Об этом в эфире видеоблога Politeka говорил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши политики думают – пусть это дело будет Зеленскому, на него всё это упадёт, а мы тогда чистые, не запачканные, выйдем и расскажем всё, рубанём всю правду-матку, кто виноват, там, шашлыки в мае, ну и так далее. Мне кажется, такая хитрость у них есть. Ребята, вы можете опоздать, если всё посыпется, вряд ли Путин с вами будет договариваться. Он своих привезёт, он вас уберёт всех. Если вы думаете, что вы опять вернётесь в довоенную эпоху, этого не будет. Может так случиться, что будет намного хуже, чем сейчас. И тогда вас уже ничто не спасёт», – сказал Карасев.

«Я знаю, в Львове уже некоторые местные олигархи готовятся к тому, что, может быть, придется им самим рулить. Я смотрю по дискурсу, по блогерам, по политологам, которые там. Они думают, ну пусть с ней, Украиной, мы тут свою Украину. Уже сепаратистские настроения там. Так вот, я предупреждаю просто этих политиков – если вы сейчас не возьметесь за поиск консенсуса внутри страны, артикуляции, что мы должны делать, какие у нас цели, будет поздно, для вас именно», – добавил политолог.