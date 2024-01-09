Украинские политики скатились до уровня африканских попрошаек – Небоженко

Вадим Москаленко.  
09.01.2024 09:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


В глазах американских хозяев украинские политики ничем не отличаются от африканских лидеров, которые точно так же ежегодно приезжают клянчить деньги.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил киевский политолог Виктор Небоженко, обслуживающий интересы экс-премьера, а ныне депутата ВР Юлии Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В глазах американских хозяев украинские политики ничем не отличаются от африканских лидеров, которые точно...

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«Сейчас стоит вопрос о том, как передать триста миллиардов долларов замороженных российских активов. С тем, чтобы половина осталась на Западе.

И Украина должны прилагать здесь не пиар-усилия, как до этого делал Офис президента, когда приезжали в США, и говорили: «Если вы не дадите нам деньги, то мир завтра рухнет», – сказал эксперт.

«Американцы такое слышат от африканских лидеров каждые полтора года. Это нам кажется, что мы говорим что-то уникальное, но к ним клянчить деньги приезжают каждых полтора года какой-нибудь новый национальный лидер.

Сейчас, после Зеленского, приедет президент Аргентины. И будет говорить точно так же, один-к-одному. И в Вашингтоне будут думать: «А это что, в офисе Зеленского ему пишут все эти пожелания и жалобы? У них одинаковые спичрайтеры?» –сказал Небоженко.

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