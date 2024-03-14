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В украинской армии все плохо с противопехотными минами, которые нужны для создания мощных фортификационных сооружений.

Об этом в эфире видеоблога экс-депутата Верховной рады и бывшего спикера запрещенного в России экстремистского «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Луценко, большое количество мин было уничтожено украинской властью еще до начала спецоперации ВС РФ.

«Для серьезных фортификаций нужны минные поля перед ними, и тут у нас плохая новость. Наша доблестная зеленая власть как всегда все делала вопреки предшественникам, потому что Порошенко с Турчиновым категорически отказывались выполнять конвенцию по уничтожению противопехотных мин. Это была любимая фишка покойной принцессы Дианы, она была лицом этой компании. Так вот, Украина не хотела этого делать до 19-го года, и Порошенко, будучи человеком из бизнеса, нашел прекрасное оправдание: «У нас нет денег на утилизацию». Короче говоря, мины лежали, были на складах. А в 19-м году, ну, принцесса Диана – это же поп-звезда, это видосики, – уничтожили два миллиона мин. Я не знаю, сколько осталось на складах, а если бы знал, не сказал бы, но с минами у нас также все плохо. А без них фортификационные сооружения – это просто временные наблюдательные пункты», – заявил Луценко.

Стоит заметить, что принцесса Диана погибла в автокатастрофе еще в 1997 году.