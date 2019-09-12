12.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Образование, Общество, Политика, Украина
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Украинские реформаторы добрались до детсадов

На Украине следует реформировать концепцию дошкольного образования для того, чтобы обеспечить эффективное раннее развитие детей, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом во время пресс-конференции заявила министр образования и науки Анна Новосад, сообщает пресс-служба ведомства.

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“У нас не сможет быть хорошего школьного образования, если в первый класс приходят не готовые дети”, — считает министр.

Новосад отметила, что изменения в дошкольном образовании станут одним из приоритетов.

“Умение общаться с миром, понимание своих эмоций и эмоций других смогут обеспечить ребенку эффективное раннее развитие. Поэтому изменение содержания в дошкольном образовании, новые методики для воспитателей — это то, над чем мы хотим работать”, – сообщила Новосад.

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