Украинские реформаторы добрались до детсадов

12.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

На Украине следует реформировать концепцию дошкольного образования для того, чтобы обеспечить эффективное раннее развитие детей, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом во время пресс-конференции заявила министр образования и науки Анна Новосад, сообщает пресс-служба ведомства.

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“У нас не сможет быть хорошего школьного образования, если в первый класс приходят не готовые дети”, — считает министр.

Новосад отметила, что изменения в дошкольном образовании станут одним из приоритетов.

“Умение общаться с миром, понимание своих эмоций и эмоций других смогут обеспечить ребенку эффективное раннее развитие. Поэтому изменение содержания в дошкольном образовании, новые методики для воспитателей — это то, над чем мы хотим работать”, – сообщила Новосад.