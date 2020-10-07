Украинские СМИ с восторгом тиражируют кадры оскорбительного перфоманса у посольства России

07.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

По случаю дня рождения президента России Владимира Путина украинские националисты провели под до сих пор работающим посольством РФ в Киеве русофобскую акцию «Минус год жизни».

Как передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», несколько участников принесли к диппредставительству похоронный венок с фотографией президента России и надписью «Гаагский трибунал расследует преступления Путина».

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Кроме того, русофобы устроили лазерное шоу, транслируя на здание карикатурные изображения Владимира Путина и оскорбления в его адрес.

Украинские СМИ с восторгом тиражируют кадры русофобской акции, сочтя ее смелой и остроумной.

Сообщение об акции в Киеве с явной симпатией перепечатало и сообщество «Бессрочный протест», координирующее несанкционированные акции российских прозападных либералов.