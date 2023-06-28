Украинские танкисты предпочитают советские машины западным

Анатолий Лапин.  
28.06.2023 12:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинские военные отдают предпочтение старым советским танкам, а не подаренной Западом технике.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские военные отдают предпочтение старым советским танкам, а не подаренной Западом технике. Об этом...

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По мнению Карасева, западная техника слишком сложна, требует выучки и работы на других ландшафтах.

«Такая информация идет, что наши любят больше воевать на старых советских танках. Модернизированных или старых, потому что западные танки сложные в работе. Знаете, на войне важна простота. Конечно, есть ситуации, когда простота хуже воровства, а есть ситуации, когда лучшее – враг хорошего. В нашем ландшафте и при такой интенсивности боевых действий эти все навороченные… главное в танке должна быть маневренность, безопасность экипажа и хорошая стрельба.

Хорошая артиллерия, пушка хорошая. А когда все навороты – их надо изучить, обучить, это не все так просто. Поэтому они любят воевать на советских больше танках. Но хорошо, завтра мы не будем получать никакие, советские будут утилизированы на поле боя – чем воевать? Кем тоже воевать?», – задает вопрос Карасев.

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