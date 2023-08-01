Украинские военкоматы за американские доллары помогают уклонистам бежать из страны

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В Миргороде Полтавской области задержан сотрудник военкомата, помогавший за деньги решить вопрос со снятием с воинского учета, что позволяет покинуть страну.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Служба безопасности разоблачила коррумпированного сотрудника Миргородского центра комплектования и социальной поддержки в Полтавской области. Фигурант брал взятки за «помощь» мужчинам в уклонении от призыва на военную службу. За 6 тыс. долларов США он делал для них документы, предоставлявшие возможность беспрепятственного пересечения государственной границы Украины», – сообщили в СБУ.

Утверждается, что его задержали с поличным, когда он передавал клиенту ранее оплаченную фиктивную справку.

«По материалам следствия, фигурант был в сговоре с другими сотрудниками Миргородского и Лубенского территориальных центров комплектования и социальной поддержки Полтавской области. С их помощью он подыскивал клиентов и готовил документы, позволявшие мужчинам уезжать за границу.

В частности, сначала клиенту «помогали» получить заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе по фиктивному диагнозу, а затем и вовсе снимали с военного учета», – информирует украинская спецслужба.

Отмечается, что задержанный ранее уже способствовал своим знакомым уклоняться от мобилизации.

«В ходе обысков по местам жительства и работы фигуранта, а также в нескольких районных «военнокоматах», правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлена значительная сумма наличных денег, в том числе и полученная чиновником от «клиента», и несколько десятков пакетов документов на потенциальных уклонистов», – отчитались в СБУ.

Напомним, что украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу.