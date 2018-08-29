Украинские военные разбирают и сдают на металлолом блиндажи под Мариуполем
Военнослужащие, входящие в состав украинской группировки в Донбассе, фактически уничтожают свои позиции.
Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат Верховной Рады Сергей Тарута, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам политика, вес каждой отдельной части блиндажа составляет порядка 10-12 тонн.
«Сегодня мне прислали фотографии разобранных блиндажей, которые спасали Мариуполь, которые стоят на металлоломной площадке, и они находятся на линии фронта. 300 миллиметров толщина этих слябов, ширина 1,8 метров и длина 6 метров. Это около 10-12 тонн каждый сляб. И их сейчас вытаскивают. Кто вытаскивает – наверное, военные вытаскивают с линии фронта и сдают на металлолом», – заявил Тарута.
Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что под Авдеевкой мародёры за одну ночь выкопали и сдали на металлолом 80 метров 900-мм трубы Второго Донецкого водопровода.
Также стало известно, что в Черновицкой области Украины бронетехнику разобрали на металлолом и пытались отправить в Румынию.
Метки: ВСУ, Сергей Тарута
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