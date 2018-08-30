30.08.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинские военные устроили пожар на КПВВ в Донбассе



Украинская сторона целенаправленно срывает «Школьное перемирие» в первый же день его объявления.

Об этом сообщили в оперативном командовании НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В настоящее время, с целью провоцирования нас на ведение огня, а также прекращения перемещения мирных жителей, умышленно создает препятствия на пунктах пропуска через линию разграничении», – сообщили военные ДНР о действиях украинской стороны.

Так, сегодня с целью закрытия перехода между ДНР и Украиной ВСУ подожгли сухую траву вблизи КПВВ «Новотроицкое», тем самым поставив под угрозу жизни и здоровье мирных граждан.

«Кроме этого, поджог травы спровоцировал разрывы минных заграждений вблизи КПВВ, которые, кстати сказать, установлены там украинскими боевиками в нарушении Минских договорённостей и изначально ставят под угрозу жизни и здоровье мирных граждан», – отметили военные.

«У нас есть свидетели, которые видели, как украинские пограничники жгли траву вблизи КПВВ», – заверили в оперативном командовании.

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