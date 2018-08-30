Украинские военные устроили пожар на КПВВ в Донбассе

30.08.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Украинская сторона целенаправленно срывает «Школьное перемирие» в первый же день его объявления.

Об этом сообщили в оперативном командовании НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

«В настоящее время, с целью провоцирования нас на ведение огня, а также прекращения перемещения мирных жителей, умышленно создает препятствия на пунктах пропуска через линию разграничении», – сообщили военные ДНР о действиях украинской стороны.

Так, сегодня с целью закрытия перехода между ДНР и Украиной ВСУ подожгли сухую траву вблизи КПВВ «Новотроицкое», тем самым поставив под угрозу жизни и здоровье мирных граждан.

«Кроме этого, поджог травы спровоцировал разрывы минных заграждений вблизи КПВВ, которые, кстати сказать, установлены там украинскими боевиками в нарушении Минских договорённостей и изначально ставят под угрозу жизни и здоровье мирных граждан», – отметили военные.

«У нас есть свидетели, которые видели, как украинские пограничники жгли траву вблизи КПВВ», – заверили в оперативном командовании.