Украинский адмирал признал, что ВМСУ практически не существует

27.07.2020, Киев, Максим Карпенко

За годы независимости Украина планомерно теряла свой флот и кадровый состав военно-морских сил.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США радио «Крым. Реалии» заявил бывший командующим ВМС Украины Сергей Гайдук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам вице-адмирала, военно-морской флот Украины потерял свое техническое превосходство и профессионалов.

«Что касается потерь, то, с учетом того, что состав военно-морских сил Украины после раздела Черноморского флота в 1996 году был совсем разбалансирован. Я хочу сказать, что мы фактически до оккупации Крыма из 140 единиц вооружения и военной техники, имеется в виду кораблей, судов обеспечения и катеров, было списано 65, а достроены всего пять – и то по постсоветским проектам. То есть мы можем говорить о качестве вооружения и военной технике.

Потому что флот всегда был высокотехнологическим, тем видом вооруженных сил, которые по уровню технологий и современных разработок находился на одном из первых мест. Потому для меня самой большой потерей была потеря личного состава. К сожалению, бездарная кадровая политика привела к тому, что фактически 70% личного состава военно-морские силы потеряли. А вместе с личным составом потеряли специалистов и профессионалов», – заявил Гайдук.