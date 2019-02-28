Украинский адмирал раскритиковал поход Порошенко в Керченский пролив

28.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Украина не должна разбрасывать голословными заявлениями о направлении своих плавсредств в Керченский пролив.

Об этом в эфире Радио НВ заявил бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы сил на море было достаточно тогда бы можно было заявлять: ходили и будем ходить. Но терять два катера и буксир с экипажами, тратить ресурсы их на их освобождение… Нужно возвращаться к прагматизму. Два первых катера были перевезены на Азов автомобильным способом. Они весят легче, чем танки. Если бы принималось прагматичное решение, мы бы уже имели на Азове 4 катера, и не имели бы пленных моряков», – сказал Гайдук.

Он полагает, что Россия пропустила в сентябре 2018 года два судна обеспечения ВМС Украины через Керченский пролив, поскольку они не представляли угрозы для быстроходных катеров морской охраны ФСБ РФ.

Гайдук также раскритиковал заявления руководства Украины о создании на Азовском море военно-морской базы.

«Когда рядом проходит линия фронта, которая может смещаться, зачем говорить про какие-то базы. Может лучше говорить про пункты маневренного базирования. Если линия фронта сместится на запад, эти катера можно так же загрузить на автомобили и перекинуть на Черное море или какую-то реку. Наша задача в обеспечении судоходства в Азовском море. Нужно сформировать там группировку, которая будет действовать совместно с воздушными силами и сухопутной составляющей операции объединенных сил. И совместно противодействовать угрозе с моря», – сказал Гайдук.