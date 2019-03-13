Украинский адмирал разбил хрустальную мечту о помощи НАТО

13.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Корабли НАТО не помогут Украине почувствовать себя хозяйкой в Азовском море. Об этом в эфире телеканала UA:Крым заявил бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вице-адмирал подчеркнул, что баланс сил в регионе не изменят единоразовые заходы НАТОвских кораблей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Теоретический заход кораблей НАТО или кораблей Германии и Франции, который был предложен вице-президентом США Пенсом, в целом бы не изменил оперативную обстановку и ситуацию в Азовском море… Единоразовые заходы и визиты или, скажем так, заход, связанный с проведением определенных тактических учений, не дал бы такого эффекта, который нужен для ситуации, которая сложилась в Азовском море.

Мы должны говорить о сложности акватории Азовского моря, которая по своим географическим условиям не позволяет проводить свободное маневрирование. Плавание идет по соответственным рекомендованным глубинным путям, где глубины позволяют проводить те или иные перевозки. Потому в этой ситуации я считаю, что Украина должна рассчитывать в первую очередь на себя», – заявил Гайдук.