Украинский боевик озвучил планы по атаке на Белгород «Русским легионом»

13.12.2022  13:41 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина должна будет поддержать захват российскими коллаборантами, которые сейчас воюют на стороне ВСУ, Белгородской области.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил украинский боевик Святослав Дубина, вернувшийся с харьковского направления, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна будет поддержать захват российскими коллаборантами, которые сейчас воюют на стороне ВСУ, Белгородской...

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По мнению Дубины, самой Украине не стоит проводить атаки на Белгород, но и останавливать незаконные вооруженные формирования, состоящие из граждан России, не стоит.

«Вышли на границу Украины, дальше что? На Белгород, я не считаю, что нам стоит идти. Там есть у нас «Русский легион». Если они хотят, держать мы их не будем. Если они посчитают, что необходимо идти, и, если какое-то освободительное движение образуется в самом Белгороде, я думаю, им надо помочь провести референдум, чтобы им самоопределиться», – заявил Дубина.

«Народы имеют право на самоопределение, это совершенно однозначно», – поддержал эту идею политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск Следкомом за призывы убивать российских журналистов.

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