Украинский боевик угрожает терактами Белорусской АЭС и тюменским нефтевышкам

Новости Украины

Е с территории Белоруссии произойдет наступление войск на Украину, украинские диверсанты будут устраивать теракты на территории соседней республики.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, экс-боевик так называемой АТО Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Лапина, аналогичные диверсии будут осуществляться и на территории России.

«Я хочу заверить господина Лукашенко, что если хоть один военнослужащий, мне по барабану, под каким флагом он это сделает, пересечет государственную границу Украины со стороны Белоруссии – пусть усиливает минскую атомную электростанцию, охрану, пусть усиливает те теплоэлектростанции, которые сегодня есть в Белоруссии, охрану. Если они думают, что украинцы будут сидеть как терпилы и только на своей территории вести войну, то поверьте мне, я сам с Волыни, мы с моими парнями говорили – я думаю, что мы поможем нашим братьям-сябрам в Бресте восстановить конституционный строй и освободить их от ярма диктатора Лукашенко», – сказал боевик.

«Пусть они себе понимают, что не будет война лишь на территории Украины. Они каким образом наших работяг там будут фильтровать? А некоторые из них живут там очень много лет. Если у кого-то из работяг из Тюменской области родственники под Хмельницком погибнут от российской ракеты, поверьте мне, в Тюмени нефтяная буровая также может жахнуть», – заявил Лапин.