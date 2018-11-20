Украинский чиновник шокировал Рунет прической

21.11.2018, Хмельницкий, Анастасия Самойлова

Чиновник с Западной Украины Борис Ткач, возглавляющий сферу здравоохранения в Хмельницкой области, стал героем публикации социальных сетей благодаря своей колоритной прическе.

Русскоязычные пользователи обсуждают «казацкий чуб» чиновника, с которым он появился в эфире местного ТВ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ткач – член националистической партии «Свобода», занимает должность начальника управления здравоохранения Хмельницкого облсовета с апреля 2016 года.

До этого времени 18 лет работал врачом-эндоскопистом эндоскопического отделения, ургентным нейрохирургом нейрохирургического отделения Хмельницкой областной клинической больницы.